جيني إسبر تكشف عن عمرها الحقيقي.. العمر مجرد رقم

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 11:32 صباحاً -
جيني إسبر
أكدت الممثلة السورية جيني إسبر لموقع “الفن” أنها لا تجد حرجاً في الكشف عن عمرها الحقيقي، مشيرة إلى أنه أمر طبيعي جداً.
وتساءلت: ما المشكلة؟ كلنا نكبر.. وهل منا من سيبقى صغيراً ولن يتقدم في العمر؟.
وقالت إنها الآن في السنة التاسعة والثلاثين من عمرها، لكن العمر بالنسبة لها مجرد رقم لأن الروح ما تزال فتية وفي أوج شبابها وستبقى كذلك حتى لو بعد مئة سنة.
درامياً، صورت إسبر مشاهدها في بطولة مسلسل “سلاسل ذهب” مع المخرج تامر إسحق، وسبق لها أن شاركت في لوحتين من لوحات “كونتاك” مع المخرج حسام الرنتيسي، وخماسية “حب للإيجار” في مسلسل “عن الهوى والجوى” مع المخرج فادي سليم.
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