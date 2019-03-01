مالوما يثير ضجة بأحدث صوره على السوشيال ميديا

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متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك النجم الكولومبي العالمي مالوما جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة التقطها عند رصيف أحد الخلجان التابعة لمنطقة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويظهر مالوما في الصور التي أحدث ضجّة عارمة عبر مواقع الإنترنت بملابس النوم، حيث يرتدي “شورت” وقميص من اللون الأحمر ويمسك بيده السيجار الذي يتباهى به في العادة رجال الأعمال وبالقرب منه حيث يجلس على الأرض كوب خمر ممتلئ.
ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.
نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف.
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