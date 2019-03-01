إدخال لوك بيري نجم مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" إلى المستشفى

أدخل الممثل الأمريكي لوك بيري الذي اشتهر في مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" في التسعينيات إلى المستشفى في كاليفورنيا، فيما ذكرت وسائل إعلام أنه أصيب بجلطة دماغية.



ونقل الممثل البالغ 52 عاما إلى مستشفى في لوس أنجلوس، الأربعاء، ولا يزال تحت المراقبة على ما قال وكيل أعماله من دون أن يدخل في تفاصيل وضعه الصحي.

وذكر موقع "تي إم زي" الذي يعنى بأخبار المشاهير أن بيري أصيب بجلطة دماغية حادة.

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وكان بيري يصور في لوس أنجلوس مسلسل "ريفردايل" المقتبس عن الكتب المصورة "أرتشي".

وكانت محطة "فوكس" أعلنت، الأربعاء، أيضا أنها ستطلق من جديد مسلسل "بيفرلي هيلز 90210".

وستضم النسخة الجديدة من المسلسل 6 من نجومه الأصليين من دون أن تأتي المحطة على ذكر لوك بيري.