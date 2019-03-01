الأشقاء جوناس يعيدون تشكيل فرقتهم بعد انفصال 5 سنوات

أعلنت فرقة "جوناس براذرز" لموسيقى البوب المؤلفة من 3 أشقاء إعادة تشكيل صفوفها بعد أكثر من 5 سنوات على انفصالها.

وكتب الأشقاء الثلاثة في تغريدة على "تويتر": "لقد عدنا"، مع مقطع مصور إلى جانب مقدم البرامج جيمس كوردن في سيارة يعلنون فيه إعادة تشكيل الفرقة.

وأشاروا إلى إصدار أغنية جديدة منتصف ليل الجمعة "الساعة 5 بتوقيت جرينتش" بعنوان "ساكر" هي الأولى لهم منذ "فيرست تايم" عام 2013.

واشتهر كيفن "31 عاماً"، وجو "29 عاماً"، ونيك جوناس "26 عاماً" من خلال العزف في مسلسلات وأفلام تلفزيونية من إنتاج "ديزني" إلى أن أصبح لهم مسلسل خاص بهم بعنوان "جوناس" استمر عرضه لموسمين.

وسمحت لهم مشاركتهم في هذه البرامج بتحقيق شعبية كبيرة في صفوف الجمهور الشاب.

Advertisements

وهم يعتمدون موسيقى بوب كلاسيكية جداً مع التركيز على عزف الجيتار، وقد أصدر الأشقاء جوناس 4 ألبومات مسجلة في الاستوديو بين عامي 2006 – 2009، وقد تربع الأخيران على تصنيف المبيعات في الولايات المتحدة.

وقام الأشقاء الـ3 بتأليف الكثير من أغانيهم ولا سيما تلك الضاربة منها "بورنين أب" و"تونايت".

وانفصلت الفرقة عام 2013، خصوصاً بسبب رغبة نيك جوناس في خوض غمار الفن منفرداً.

وقد أصدر أصغر الأشقاء جوناس منذ ذلك الحين ألبومين وحققت بعض أغانيه نجاحاً كبيراً مثل "جالوس" و"كلوز".

وقد تصدر الأخبار في الفترة الأخيرة بسبب زواجه في ديسمبر/كانون الأول من الممثلة الهندية بريانكا شوبرا التي تكبره بـ10 سنوات.