وليد الشامي في إطلالة مميزة على مسرح “فرسان القصيد”

وصلت المنافسات الشعرية إلى مرحلة نصف النهائي بين المشتركين ضمن أربع فئات هي الشعر النبطي، وفن الشيلات، والمحاورة، والشعر الشعبي العربي في برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي”، من تقديم نادي الإبل على MBC1.

ويبذل المشتركون العشرة في كل حلقة قصارى جهدهم لتقديم الأفضل أمام لجنة التحكيم المؤلفة من المشرف العام على جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي ناصر القحطاني، ومحمد السناني، وتركي الغنامي.

في الحلقة السابعة المباشرة، وهي الأولى ضمن مرحلة التصفيات نصف النهائية، تنافس 10 مشتركين توزعوا على النحو التالي:

عن فئة الشعر النبطي: سعد الخلاوي، محمد بن جخير، سلطان الأسيمر، وبشاير المقبل.

وعن فئة الشيلات: حمد الطويل وعبد الله الصخيبري.

عن شعر المحاورة: خالد الخالدي وفواز العازمي.

عن فئة الشعر الشعبي العربي: معز جاد الله وهاجر الساحلي.

بموازاة ذلك، أضفى حضور النجم العراقي وليد الشامي تنوعاً من خلال الأغنيات التي قدمها على المسرح، وهي: “يا صاحبي”، “ما انتظرتك”، و”صدمة عمر”. فيما تأهل 5 متنافسين إلى المرحلة النهائية، وانتهى مشوار 5 آخرين.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت السهرة بلوحة شعرية بعنوان “أثمن جوهرة” التي تثمن دور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع والأسرة مع الشعراء المشاركين والفرقة الشعبية، من قاعة الملك سلمان في مدارس الرياض، حيث افتتح راجح الحارثي وسارة مراد الحلقة، بتقرير عن أفضل لحظات الحلقة المباشرة الماضية، ثم جولة سريعة مع لجنة التحكيم عن انطباعاتهم ونصائحهم للمشتركين الباقين، ثم تقرير آخر عن المشتركين الثلاثين الذين تأهلوا إلى نصف النهائيات وعن جوائز البرنامج، الذي تنقله أيضاً إذاعة MBC FM.

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تضمنت الحلقة تقريراً مصوراً عن أفضل اللحظات التي حملتها تحديات الأسبوع الماضي، بعدها أعطت لجنة التحكيم توجيهاتها ونصائحها للمشتركين.

وبعد تنافس حماسي، تأهل إلى مرحلة التصفيات النهائية 5 مشتركين على الشكل التالي:

فاز عن شعر المحاورة فواز العازمي.

وعن فئة الشيلات، فاز حمد الطويل.

وعن فئة الشعر الشعبي العربي، تأهّلت هاجر الساحلي.

وعن فئة الشعر النبطي، فاز محمد بن جخير بحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، فيما فازت بشاير المقبل بعلامات اللجنة.

الجدير بالذكر، أن الحلقة المقبلة ستشهد المنافسة الثانية من مرحلة التصفيات نصف النهائية، حيث يتنافس عن فئة الشعر الشعبي النبطي أربعة مشتركين من السعودية هم: محمد الحمادي، عبد الله المسيلي، سلطان بن بتلاء، ومسلط بن سعيدان.

وعن فئة فن الشيلات: طلال الحريجي من الكويت، ومحمد الأكلبي من السعودية.

وعن فئة شعر المحاورة يتنافس: كامل الحليلي وعلي العضياني، وكلاهما من السعودية.

فيما يتنافس عن فئة الشعر الشعبي العربي: تريدي حمزة من الجزائر ومحمد محمود من مصر.

يُعرض برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” مباشرة على MBC1، كل خميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، وتذيعها تزامنا MBC FM.