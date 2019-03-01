هكذا أثّرتْ ميغان ماركل على شكل العلاقة بين كيت ميدلتون وزوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربّما لم تقتصرْ الحالة، التي أحدثتها ميغان ماركل، في المشهد الملكيّ ببريطانيا، بعد زواجها من الأمير هاري، على كسرها بعض التقاليد المتعارف عليها في العائلة فحسب، بل امتد أيضًا، ليطال شكل العلاقة بين سلفتها، كيت ميدلتون، وزوجها الأمير ويليام!

وبحسب ما ذكره موقع "نيوز دوت كوم" الاستراليّ، فإنّ هناك ثمّة صلة بين الفترة التي انضمّتْ فيها ميغان للعائلة الملكية، وبين بدء اهتمام كيت وويليام، بإظهار الود لبعضهما، بالأماكن العامّة.

ونوّه الموقع، إلى أنّ جرأة ميغان في بعض التّصرّفات، لاسيما فيما يتعلّق بما تُظهِرُه من حبّ لزوجها هاري، في شتّى المناسبات، ربّما كان له الدّور في تحفيز كيت وويليام، على التحرّر بعض الشيء، لاسيما في العلن، خصوصًا، وأنّه معروف عنهما تمتّعهما بقدر كبير من التحفّظ.