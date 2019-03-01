محمد منير يصرّ على إحياء حفله رغم حادثة القطار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: قرر الفنان محمد منير دعم مصابي حادث محطة مصر بتخصيص جزء من أرباح حفله المقرر إقامته مساء اليوم في القاهرة لصالح مستشفيات الحروق وبنوك الدعم بدلاً من إلغاء الحفل أو تأجيله لقناعته بضرورة سير الأمور بشكلٍ اعتيادي حتى تكون إرادة الحياة في مصر أقوى من تداعيات هذا الحادث الأليم.

يشار إلى أن الحفل المنتظر مساء اليوم هو الأول لـ"منير" في القاهرة منذ أكثر من عام ونصف، والأول في مصر منذ فبراير 2018. علماً بأنه سيحييه وسط استعدادات مكثفّة أمنياً وفنياً أملاً بأن يلاقي تميّزاً بعد حفله الناجح في القرية العالمية بدبي.