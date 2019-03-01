كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور مصطفى منصور مع محمد رمضان في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الفنان الشاب مصطفى منصور، أنه يجسد شخصية شاب يدعى "سلام" فى أحداث مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، حيث يعد الصديق الوفى له خلال أحداث العمل، والذى تنتجه شركة سينرجى فى أول تعاون مع محمد رمضان فى الدراما.
وأوضح "منصور " أنه بدأ السبت الماضي تصوير دوره في مسلسل "زلزال"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ويشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2019، مضيفا أنهما يتقابلا سويا في الجامعة، فيما تبدأ مشاهده من الحلقة الرابعة والتي تدور بينهما في إطار كوميدى، مؤكدا أن ذلك يعد التعاون الثاني بينه وبين رمضان بعدما شاركه بطولة مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" التابعة لمسرح الدولة وحققت نجاحا كبيرا.