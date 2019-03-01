كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور مصطفى منصور مع محمد رمضان في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان الشاب مصطفى منصور، أنه يجسد شخصية شاب يدعى "سلام" فى أحداث مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، حيث يعد الصديق الوفى له خلال أحداث العمل، والذى تنتجه شركة سينرجى فى أول تعاون مع محمد رمضان فى الدراما.