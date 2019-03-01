كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أبريل.. عودة الموسم الثاني من مسلسل The Tick والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أمازون عن عودة الموسم الثانى من مسلسل الأبطال الخارقين The Tick بداية من 5 أبريل، وسيتضمن وجود 10 حلقات، وسيتم طرحه على قسمين.

يدور مسلسل الكوميديا، حول قصة بطل خارق غريب الأطوار الذي يحارب الجريمة مع صديقه، آرثر، تم عرض المسلسل الأصلي على FOX لموسم واحد في عام 2001.

ويشمل فيرق الممثلين بيتر سيرافينوفيتش، جريفين نيومان، و جاكي إيرل هالي، وفلوري كاري، وبريندان هاينز، حسبما نشر التقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".