مجدي كامل يشارك في"خالي بالك من اللي جاي"

كشف الفنان مجدي كامل أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده خلال أحداث فيلم "خالي بالك من اللي جاي" وينتظر طرحة خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

وأشار مجدي في تصريح خاص إلى موقع "لايف ستايل" إلى أنه يجسد خلال السياق الدرامي لفيلم شخصية جديدة عليه تماما وتحمل العديد من المفاجآت للجمهور حينما يتم عرض العمل في السينمات .

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وأعلن كامل أنه تحمس للمشاركة في بطولة الفيلم لجودة السنياريو الذي قام بكتابة السيناريست حمدي يوسف، بخاصة أن أحداث الفيلم تدور في إطار من الإثارة والغموض بشأن تجنيد عدد من الأشخاص للقيام بمهمات خاصة هذا إلي جانب أنه يمثل عودة لمخرج عادل العاصر للسينما من جديد فضلا عن جود كوكبة من النجوم يشاركون في بطولة الفيلم.

ويشار إلي أن فيلم "عش الدبابير" يشارك فى بطولته بجانب مجدي كامل كل من رانيا يوسف وأحمد سلامة وسارة سلامة،وإدوارد , ونور فخري, و من تأليف حمدي يوسف، وينتمى إلى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.

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