شكرا لقرائتكم خبر عن Alexandre Vauthier يخلق لريهانا style مذهل ومثير للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية ريهانا محبيها و عشاقها وذلك بنشرها مؤخرا عدد من الصور على صفحتها الشخصية بموقع " تويتر "، ظهرت بهم النجمة البالغة من العمر 31 عاما مرتدية فستان قصير ذى تصميم مميز من مجموعة تصميمات دار ازياء " Alexandre Vauthier " لموسم ربيع 2019 .

وبعد تداول الصور بكثافة علي الـ social media وضعت ريهانا في مقارنة مع عارضة الأزياء التي قدمت التصميم لأول مرة ، وجاءت التعليقات بالإشادة بإطلالة ريهانا الاكثر تميزا من الموديل التي عرضت الفستان علي الـrunway ، كما اكد الكثيرين أن اختيارات ريهانا دائما تجعلها مركز اهتمام المعنيين بالازياء والموضة كونها مميزة .