شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش: لا مقارنة بين تجربتى فى الغناء والتمثيل وأحلم بهذا العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة السورية نسرين طافش ، أنها سعيدة بتجربتها فى الغناء الذى لم تتخطى عمرها عام واحد، قدمت فيه أكثر من أغنية ولاقت نجاحاً جيداً، مشيرة إلى أنها لا تستطيع المقارنة بين علمها بالغناء والتمثيل خاصة، وأنها تمثل منذ 15 سنة فيما بدأت مشوارها فى عالم الغناء منذ عام واحد فقط.

وأوضحت نسرين لـ"الخليج 365" أنها تعتبر الغناء مُكمل للتمثيل لأنها من الممكن أنه تقدم أعمال فنية موسيقية بهاء غناء وتمثيل ورقص سواء كان فيلماً أو مسرحية، مؤكدة أنها تتطلع لهذا المشروع وتحلم بتحقيقه، مضيفة أن فكرة كونها ممثلة وتغنى فى نفس الوقت ليس جديدة وانما متواجدة منذ قديم الأزل وضربت مثلاً بالنجمات شادية وسعاد حسنى وصباح وغيرهن مشددة على أنها تستطيع تحقيق هذه المعادلة بالتمثيل والغناء وتكون فنانة شاملة.



نسرين طافش

وفى سياق متصل أكدت نسرين ، أنها تعمل حالياً على تصوير مسلسل "مقامات العشق"، وهو واحد من الأعمال التاريخية الضخمة المستلهم من سيرة الصوفى محيى الدين بن عربى أحد أشهر المتصوفين والملقب بالشيخ الأكبر، مشيرة إلى أن المسلسل لا يتناول قصة حياة المتصوف الأكبر محيى الدين ابن عربى بشكل كامل، وانما يتم تناول الفكر الصوفى السامى الذى اتبعه فى قصة درامية شيقة، موضحة أنها تجسد فى العمل شخصية "ست الحسن" وهي شاهدة على العصر ومؤرخة الأحداث والراوية يشارك في بطولة "مقامات العشق" نخبة من النجوم العرب منهم نادين خوري، ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وجهاد سعد، وسارة فرح، ومحمد حداقي، ومحمد حمادة، ويوسف الخال.. وآخرين، والعمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش”، والعمل مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.