خاص الفن- تعرفوا على أجر عمرو دياب الخيالي في الحفلاتخاص الفن- جيني إسبر: العمر مجرد رقم.. وهذا عمري...

قرّر الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا ان يرفع أجره في حفلات الزفاف التي يشارك في إحيائها إلى مليوني جنيه مصري.

ويأتي هذا القرار في رغبته لتقليل عدد الحفلات التي يتم دعوته إليها وفي الوقت عينه، الحصول على نفس الأجر.

إذ كان يحصل دياب على مليون ونصف جنيه في الحفل الذي يشارك فيه، على عكس حفلاته الغنائية التي يتقاضى فيها أجره بالدولار.

ومن جانب آخر من المنتظر خلال الفترة المقبلة ان يبدأ عمرو دياب في التحضير لالبومه الجديد وسيعمل على طرح أغنيات منفردة أيضا خلال الفترة المقبلة.