خاص الفن- تفاصيل أغنية وائل كفوري الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان وائل كفوري لإصدار أغنية جديدة بالفترة القريبة المقبلة تتحدث عن الوفاء كما بات معروفا، ورغم التكتم الكبير على اعماله الجديدة المنتظرة بالفترة المقبلة، الا ان موقع "الفن" علم ان الاغنية الاخرى التي ستصدر بعد هذه الاغنية ستكون رومنسية يتحدث فيها وائل عن الحبيبة السابقة "عن شعرها وعطرها، يغازل شعرها ويقول انه لا زال كما يعرفه، والعطر نفسه لازال يشمه وهي لازالت ترشه، وسيغني بلسان شخص يغني لحبيبته القديمة والاساس بالاغنية سيكون غزلاً لحبٍّ قديم وهو يراهن على الكلام الجديد في مضمون الاغنية".

وكان وائل كفوري قد أطلّ على جمهوره لإحياء حفل في الجميرة حيث وصل بالمركب الى الحفل، وتهافت الصحافيون على الشاطئ لأخذ المقابلات منه بعد غيابه عن التصريحات الإعلامية مؤخراً وانشغاله بحفلاته.

وقد فاجأ كفوري جمهوره لحظة اعتلائه المسرح بلوك كاجوال لم يسبق أن اعتمده في إطلالاته في الحفلات حيث كان دائما يحافظ على الإطلالات الرسمية بالبذلة. لكنه اختار هذه المرة أن يكسر التقليد ويطلّ على جمهوره بلوك شبابي وعصري.