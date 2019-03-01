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شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من مسلسل The Tick يعود 5 إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمازون عن عودة الموسم الثانى من مسللس الأبطال الخارقين The Tick بداية من 5 أبريل، وسيتضمن وجود 10 حلقات، وسيتم طرحه على قسمين.
The Tick
يدور مسلسل الكوميديا، حول قصة بطل خارق غريب الأطوار الذي يحارب الجريمة مع صديقه، آرثر، تم عرض المسلسل الأصلي على FOX لموسم واحد في عام 2001.
ويشمل فيرق الممثلين بيتر سيرافينوفيتش، جريفين نيومان، و جاكي إيرل هالي، وفلوري كاري، وبريندان هاينز، حسبما نشر التقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".
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