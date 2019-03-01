محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدها، وصورة أخرى تجمع والدها بابنتها "قسمت". وعلقت داليا على الصور التي ظهرت فيها هي وابنتها ووالدها مرتدين ملابس باللون الأخضر. يذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالأخضر.. داليا البحيري تنشر صورة لوالدها وابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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