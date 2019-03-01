ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية الصورة الأولى لـ حلا شيحة من مسلسل "زلزال" تثير الجدل خاص الفن- تفاصيل أغنية وائل كفوري الجديدة خاص الفن- مفاجأة: إنطلاق تصوير "باب الحارة" 10" والعرض في رمضان‎ بلقيس تكشف كيف تعرفت على زوجها وهذه التفاصيل خاص وبالفيديو- جو رعد : شهادة أحلام بي تعني لي الكثير ولم أقصد أن أنتقد مايا دياب حسام حبيب يصدم الجمهور بتصرفه وما علاقة زواج أنغام وأحمد إبراهيم بذلك؟- بالصور بيرين سات تتعرض للانتقادات بسبب صورتها الغريبة في عيد ميلادها ‎ المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: حلا شيحة ترتدي الحجاب مجدداً وحسام حبيب يصدم الجمهور وما علاقة زواج أنغام وأحمد إبراهيم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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