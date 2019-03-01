يامن الحجلي كاتب وممثل ومخرج.. يهوى ركوب الخيل ويرفض الإنتساب إلى نقابة الفنانيننجوى كرم قيمة فنية...

ميرنا وليد - بيروت - ممثل سوري شاب، استطاع بمهارته كسب قاعدة جماهيرية عريضة منذ إطلالته الأولى، مكّنته موهبته التمثيلية من السير في طريق النجومية بتسارع كبير.

إنه الممثل والكاتب والمخرج يامن الحجلي، الفنان الأكاديمي وصاحب المواهب المتعددة الذي لا يؤمن بالحظ والعلاقات الفنية، بل يعتمد على موهبته واجتهاده وحبه للتميز في تقديم أعماله، ما وفر له العديد من الفرص الدرامية، كان منها بطولات لأعمال مهمة قدمت في الدراما خلال السنوات القليلة الماضية.

عرض تخرجه في المعهد العالي قدمت له فرصة ذهبية للدخول إلى الوسط من أوسع أبوابه، وقد حصد انطباعات جيدة من كل المخرجين الذين عمل معهم، ما دعا إلى نيله فرصاً أخرى وإسناد أدوار مهمة إليه بناء على الأدوار التي قدمها بعد تخرجه بسنة.

لا أحد من عائلته يعمل بهذه المهنة، وحلم هذه المهنة راوده منذ الصغر، ويذكر أنه سأل والده ذات مرة عن كيفية امتهان التمثيل، وقال له "عليك التوجه إلى المعهد العالي".

أعماله

ولديامن الحجلييوم 26 تموز/يوليو عام 1984 في السويداء، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2009، وعلى الفور التحق بالمهنة كممثل محترف، وكانت بدايته في الجزء الثاني من مسلسل "الحصرم الشامي".

وقدميامن الحجليخلال عشر سنوات ما يقارب 35 مسلسلاً، أبرزها "الصندوق الأسود" و"العشق الحرام" و"شيفون" عام 2010 و"أيام الدراسة" عبر جزءين و"طالع الفضة" عام 2011 و"زمن البرغوت" عبر جزءين عام 2012 وعام 2013 و"أرواح عارية" عام 2012 و"نساء من هذا الزمن" عام 2013 و"طوق البنات" عبر أربعة أجزاء بدءاً من عام 2014 و"باب الحارة 7" و"عناية مشددة" و"حرائر" عام 2015 و"زوال" عام 2016 و"هوا أصفر" و"المهلب بن أبي صفرة" عام 2018.

وله ثلاث تجارب في عالم الفن السابع، فشارك في أفلام "مطر أيلول" عام 2009 و"أنا وأنت وأبي وأمي" عام 2015 و"طريق النحل" عام 2017 مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

في الإخراج

خاض يامن الحجلي تجربة الإخراج، من خلال مسلسل "خلصت" عام 2012. ورداً على سؤال "كيف استطعت خوض التجربة رغم عمرك الفني القصير 3 سنوات؟" أجاب: "جورج بوشنر توفي بعمر 23 عاماً، تاركاً روائع المسرح، ونصوصه اليوم تدرس في الكليات، فتجربة الإخراج ليست لها علاقة بالعمر، كما أن الفن والموهبة والهاجس لا يمكن أن تحكم بالعمر أبداً".

في الكتابة

خاض يامن الحجلي تجربة الكتابة ثلاث مرات، بالمشاركة مع الكاتب علي وجيه، فكتبا "أحمر" و"عناية مشددة" و"هوا أصفر".

وعن هذه الشراكة، قال: "إن علي وجيه صديق مقرب نشترك معاً في وجهة نظر واحدة بما يخص المسألة الفنية لذلك كان شريكاً ممتازاً".

ورأى يامن الحجلي أن الكتابة للدراما بحاجة إلى حالة تشاركية بحيث تضفي تنوعاً وغنى في وجهات النظر على المادة المطروحة على حين كانت معظم النصوص التي ترسل لي كممثل مصابة بمرض اللغة الواحدة، وهي لغة الكاتب التي نرى سطوتها على لغة كل الشخصيات.

ليقول: "أكره مهنة الكتابة ولا أحبها لأنها تجلدني روحياً، وتستنزفني وتأخذ كل مخزوني، كما أعتبرها عملاً مضنياً، وبالتالي هي ليست ممتعة بالنسبة إلي، عكس مهنة التمثيل، التي تشعرني بالسعادة والمتعة، وذلك رغم التعب والجهد اللذين أبذلهما فيها".

أول بطولة

لمسلسل "الصندوق الأسود" ذكرى خاصة عند يامن الحجلي، فهو أول دور بطولة يسند إليه بعد التخرج ولاقى صدى جميلاً عند الناس وقدمه بشكل جيد للجمهور بشخصية "كرم".

ركوب الخيل

من هوايات يامن الحجلي المفضلة ركوب الخيل، وعنها يقول: "أنا ابن ريف ونحن منذ الصغر نربي الخيل ونهتم بها. لدي عشق كبير للحصان لأنه حساس ونبيل وجميل جداً. أما على صعيد امتهان الفروسية فهذا لم يحصل. أنا فقط أحاول أن أستفيد من حبي لركوب الخيل في بعض الشخصيات التي أقدمها".

معلومات قد لا تعرفونها عنيامن الحجلي

قدّم برنامج المسابقات "أنتم والدراما"، الذي عرض على قناة I FILM الإيرانية في عام 2012.

فاز بجائزة أفضل ممثل شاب، باستفتاء الشارع السوري واللبناني عام 2011.

يرفض الدور الهامشي وغير الفاعل، ويقبل الدور الذي يقدم له شيئاً جديداً وينقله خطوة إلى الأمام.

أكثر ما يلفته في المرأة دفئها وحنانها.

مع بداية الحرب في سوريا، رفض يامن الحجلي السفر، وقال: "أنا ممثل سوري وابن هذه البلاد، في فرحها وعزائها وفي حلوها ومرها، ولن أكون أغلى من أي مواطن سوري ما زال يعيش على تراب بلده. لذلك لن أرحل بسبب الوضع الراهن".

وسر عدم انتسابه لنقابة الفنانين، لعجز النقابة عن حماية الفنانين وتحفظاته على آلية عملها، ومنحها أذونات العمل لمخرجين جهلة لايفقهون في الفن شيئاً، ما أدى لأن تكون الدراما مستباحة بشكل وقح لعدم وجود ضوابط وآليات تضمن العمل .

خلال لقاء صحفي أعلن يامن الحجلي أنه يعيش قصة حب، نافياً أي علاقة عاطفية مع الممثلة السورية هيا مرعشلي، كما نشر في الصحافة.