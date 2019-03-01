بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أثارت الفنانة فلة الجزائرية مؤخرا صدمة كبيرة بين متابعيها بعد نشرها فيديو لها من داخل إحدى المستشفيات الخاصة، ظهرت فيه بوجه متورم وبه الكثير من الكدمات وهي ترقد على سرير المستشفى.

مدية أعمال فلة كشفت عن إجراء فلة لعملية تصحيح لعملية تجميل فاشلة، حيث قالت: “فلة الجزائرية كانت قد عملت سابقًا عملية تجميل في وجهها أدت إلى حدوث انتفاخ وتورم في وجهها كما ظهر في الفيديو المسرب”.

فلة استعرضت نتيجة العملية بصورة حديثة نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “برغم ان العملية الدقيقة الي قام بيها @drtoninassarofficial بسحب كل المواد الخطيرة اللتي حقنت في وجهي. باتت بتسمم”.

وأضافت: “ولله الحمد بعبقريته قام بفتح وشيل كل من مواد كانت مدكونه في وجهي اللذي تعرفوه من قبل التحقين..إلا أن باتت النتيجه واضحة مبدئيا ..و هي تتطلب على الأقل شهر و نصف ..شكرا دكتوري ..و النتيجة في ما بعد”.

وكانت مديرة أعمال فلة الجزائرية قد كشفت أن الفنانة تتابع علاجها مع الطبيب حتى الآن وأن صحتها مستقرة ومرت العملية بسلام.