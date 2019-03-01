سلمى حايك تشارك في أسبوع الموضة في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والممثلة المكسيكية سلمى حايك، عدد من عروض الموضة والأزياء في باريس ضمن أسبوع الأزياء والموضة الذي يقام في العاصمة الفرنسية لعام 2019.

النجمة العالمية ظهرت خلال حضورها عرض أزياء المصمم Saint Laurent”“، وشاركها زوجها فرانسوا هينري الظهور على ريد كاربت العرض الذي حضره ما يقرب من 2000 شخص.

وجاءت هذه المناسبة بالتزامن مع احتفال النجمة العالمية البالغة من العمر 52 عاما، بعيد زواجها العاشر، بعد مرور عشرة سنوات على تقدم زوجها فرانسوا هينري للزواج منها في باريس عام 2009 في هذا الوقت من العام.

وجاء احتفال سلمى بهذه الذكرى بالتزامن مع انطلاق أسبوع باريس للموضة والذي تلقت سلمى لهدية الذكرى العاشرة لزواجها على شكل عدد من أبرز الأزياء التي ظهرت خلال العروض.

وعلى جانب أخر، أجرت الممثلة المكسيكية من أصل لبنانى سلمى حايك، جلسة تصوير مؤخرا، مع طائر البومة، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور لها مع هذا الطائر.

النجمة العالمية البالغة من العمر 52 عاما، نشرت صوراً مختلفة لها مع البومة، حيث ظهرت فى إحدى الصور تقبل هذا الطائر، وصورة أخرى يقف على إحدى كتفيها، فيما ظهر فى صورة أخرى يقف على إحدى ذراعيها.

سلمى حايك علقت على هذه الصور، التى نالت إعجاب متابعيها على موقع “إنستجرام” بقولها: “أنا أحبه كثيرا”.