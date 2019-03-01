ليدي جاجا ترتدي عُقد بـ30 مليون دولار.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، خلال خفل الأوسكار الأخير، والذي أقيم في فجر 25 فبراير، والذي استطاعت أن تفوز من خلالة بجائزة أفضل أغنية أصلية في فيلمن وهي أغنيتها الشهيرة “shallow” التي غنتها في فيلم “A Star Is Born” ودخلت في حالة من البكاء الهيستيري بسبب فرحتها الكبيرة بتلك الجائزة.

النجمة العالمية نشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تظهر فيها العقد الثمين الذي ظهرت به في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وعلقت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، على الصورة قائلة: بخصوص ليلة الأوسكار ماركة” تيفاني اند كو” عرضوا على ارتداء الألماسة الأيقونية التي تبلغ من العمر ١٤١ عاما، وكانت النجمة آدوري هيبوري آخر من ارتدت تلك القلادة، ولقد كان شرف كبير لي أن ارتدي تلك الألماسة، فقد زادت تلك الليلة الخالدة بالنسبة لي جمالا وشرفا أكثر.

ومن المعروف أن العقد الذي كانت ترتديه النجمة ليدي جاجا في الحفل هو عقد تاريخي، تصل قيمته إلى ٣٠ مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من نصف مليار جنية مصري وأكدت فخرها وسعادتها الكبيرة بارتدائه في يوم مميز مثل يوم حفل الأوسكار.