ياسر جلال يصارع كرم جابر في «لمس أكتاف».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل “لمس أكتاف”، للنجم المصري ياسر جلال، البرومو الأول للعمل، وذلك لتشويق الجمهور قبل طرح العمل بالسباق الرمضاني القادم 2019.

النجم ياسر جلال، ظهر على حلبة المصارعة برفقة بطل العالم كرم جابر، وهما يلعبان مباراة قوية، وذلك في إطار أكشن.

ويشارك في بطولة مسلسل “لمس أكتاف”، ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، هبة عبدالغني، حنان مطاوع، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وكان الفنان المصري ياسر جلال، قد احتفل، مؤخرا، ببدء تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “لمس أكتاف”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2019.

الفنان المصري احتفل مع عدد كبير من فريق عمل المسلسل منهم الفنانة حنان مطاوع، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة سمر مرسي، وفريق العمل وأحضروا تورتة كبيرة للاحتفال حملت اسم المسلسل، والتقطوا الكثير من الصور التذكارية سويا.