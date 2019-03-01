حقيقة اعتداء شقيق «ضرّة» أنغام على زوجها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرج موسى عيسى، شقيق ياسمين، الزوجة الأولى للموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج أنغام، عن صمته وكشف حقيقة الأخبار التي انتشرت مؤخرًا بعد البلاغ الذي تقدم به زوجها واتهمها فيه بالتعدي على منزل الزوجية والأستوديو.

شقيق زوجة أحمد إبراهيم، قال في تصريحاته لبرنامج mbc trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: «ربنا يهنيكوا وأختي إن شاء الله حتكون كويسة».

ورد على اتهام شقيقته بالاعتداء على مسكن الزوجية الخاص به وعلى الأستوديو الذي تعتبر شريكة في ملكيته، قائلًا، إنها ذهبت إلى المكان من أجل إحضار عقد الملكية وأنها لم تقم بفعل التخريب.

ودعم أقواله بفيديو تمّ تصويره بعد البلاغ الذي تقدم به إبراهيم متهمًا فيه زوجته الأولى بعملية التخريب، ليوضح انه لم يتم أي عمليات تخريب في المكان.

وكانت سارة درويش، محامية ياسمين، قد ذكرت في التقرير نفسه أن مضمون المحضر افتراء لا أساس له من الصحة وأن أحمد إبراهيم يعلم ذلك علم اليقين.

ولفتت إلى أن الأخيرة لم تدخل إلى الاستوديو “خلافاً لما قاله الشقيق” ولم تقم بعملية تكسير ولا بأخذ معدات، داعية الموزع إلى عدم ظلم أم أولاده.

يذكر أن أنغام، أعلنت مؤخرًا زواجها من أحمد إبراهيم، وهو متزوج من ياسمين عباس، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان ولديه منها طفلان.