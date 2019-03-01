محمد رمضان يُحرج انتصار بعد هجومها عليه.. والفنانة تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بذكاء شديد، علق الفنان المصري محمد رمضان على تصريحات الفنانة انتصار ضده والتي قالت فيها إنه ليس «نمبر وان»، كما يدعي.

محمد رمضان نشر عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، فيديو لانتصار وولديها أثناء حضورهم برنامج «واحد من الناس»، وعلق قائلا: «الممثلة الجميلة انتصار وأولادها ربنا يحفظهم لها»، وكانت ترقص في الفيديو على أغنيتة «مافيا».

انتصار ردت على ما كتبه الفنان محمد رمضان وقالت: «كلك ذوق يا سمارة»، واعتبر الجمهور أن ما فعله رمضان ذكاء وفطنه منه بأنه رد على اساءتها بهذه الطريقة، وبالتالي أحرجها.

الفنانة المصرية قالت أثناء وجودها ببرنامج «واحد من الناس» إن محمد رمضان ليس نمبر وان، وأنه يجب أن يغلق فمه ولا يتحدث عن نفسه كثيرا، وأشارت إلى أن الفنان عادل إمام هو رقم 1 في التمثيل ولمدة 40 عاما، وفي الغناء هناك عمرو دياب وتامر حسني، ومن نجوم الشباب السقا وكريم عبدالعزيز.

يذكر أن انتصار شاركت محمد رمضان في فيلمه “آخر ديك في مصر” مع هالة صدقي ومي عمر وملك قورة ومحمد سلام، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.