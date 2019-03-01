سمير غانم يستعيد ذكريا ت موقف كوميدي لشعبان عبدالرحيم على المسرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري سمير غانم، عن كواليس أول عمل جمع بينه وبين الفنان شعبان عبدالرحيم، والموقف الكوميدي الذي حدث معه على المسرح.

سمير غانم، قال خلال لقائه في برنامج «قهوة أشرف»، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «شعبان عبدالرحيم، صدر ضده قرار بإيقافه عن الغناء في القنوات والإذاعة وفي يوم شاهده في أحد الأفراح، فقال له إنه يريد أن يعمل وعند أول فرصة للعمل معه قدمه في مسرحية “دو ري مي فاصوليا”».

وأضاف: «كنت في غرفتي أثناء العرض أنتظر دخول المسرح فسمعت صراخًا بين الجمهور فخرجت مسرعاً اسأل عن السبب فقالوا إن الجمهور يضج من الضحك على شعبان».

وتابع: «عندما سألت عن السبب قالوا إن تلفون شعبان المحمول رن وهو يقف على المسرح فأخرجه ورد عليه وكان المتصل والدته، وأنه أخبرها أنه يعمل مع الفنان سمير غانم وأنه يقف على المسرح وسوف يتصل بها في وقت آخر».

وأكد أن المؤلف أحمد الإبياري طلب من شعبان أن يكرر هذا الأمر يوميًا وأن الناس كانت تصدقه لأنه طيب القلب ولا يظهر الكذب على وجهه.