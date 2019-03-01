ريم البارودي تستجم في سويسرا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ريم البارودي إلى سويسرا لقضاء أجازة قصيرة هناك والاستمتاع بأجواء الشتاء.

ريم شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها من هناك، حيث كانت بمدينة جنيف، تستمتع بالثلوج، والأماكن الطبيعية هناك.

الفنانة المصرية اختارت لها لوك بسيط ومميز لفت نظر متابعيها الذين تغزلوا فيها من خلال عدد من التعليقات.

ريم احتفلت مؤخرا مع جمهورها وشكرته بعد أن منحها لقب «البارونة»، ووعدت الفانز أنها ستفعل ما بوسعها لتكون عند حسن ظنهم.

الفنانة الشابة حضرت أحد عروض الأزياء مؤخرا وتألقت بفستان زفاف أظهر جمالها، وحازت طلتها على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

وتنشغل ريم البارودى حاليا بتصوير مشاهدها فى مسلسل “قيد عائلى”، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويضم عددا كبيرا من النجوم.

ومن بين أبطاله ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز، ومنة فضالى، وأميرة هانى، وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ 45 حلقة.