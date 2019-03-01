ميار الببلاوي تنشر صورة لزوج شقيقتها شهيد الدرب الأحمر مع ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ميار الببلاوي جمهورها في صورة جديدة لزوج شقيقتها الشهيد رامي هلال وابنته لوجي عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

ميار علقت على الصورة داعية بالرحمة لزوج شقيقتها الذي كان بمثابة أخ لها، وقالت إنها كانت دائما تطلب منه ألا يقترب من ابنته لوجي بشكل مبالغ فيه وأن يعاملها مثل أخواتها، ولكنه كان يقول إنها مريضة وتستحق حبه.

الفنانة المحجبة طالبت الجمهور بالدعاء لابنة شقيقتها التي كانت متعلقة بوالدها جدا، وقالت إنها صامتة ولا تبكي ولا تتحدث، وهذا يسبب لها القلق.

جمهور الفنانة المصرية دعا لزوج شقيقتها بالرحمة، وتمنى السلامة لابنته، ونصحها البعض بعرضها على طبيب نفسي، من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص.

زوج شقيقة ميار راح ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع منذ أكثر من أسبوع في منطقة الدرب الأحمر.

وقالت ميار إن شقيقتها منهارة جدا بعد استشهاد زوجها وأنه كل حياتها وحب عمرها الذي تعرفت عليه في سن الـ 19، لافتة إلى أن أولاد شقيقاتها الأربعة أصبحوا أيتام بسبب الإرهاب.