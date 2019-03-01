الأمير هاري يدافع عن طفل في المغرب.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر الأمير البريطاني هاري، نجل الأمير تشارلز، والأميرة الراحلة ديانا، في لفتة إنسانية طيبة، خلال مدافعته عن طفل في المغرب خلال تواجده هناك مؤخرا.
الموقف تسبب في إثارة غضب الأمير هاري خلال تواجده برفقة زوجته ميجان ماركل، أثناء زيارتهما إلى المملكة المغربية.
الأمير هاري، رأى مصورا تلفزيونيا مغربيا يضرب رأس أحد الأطفال، وهم يعدون الطعام أمام زوجته ميجان ماركل.. وتدخل الأمير هاري بملامح غاضبة، وطلب من المصور أن يبتعد قليلا حتى لا يؤذي الطفل.
الأمير البريطاني وزوجته ميجان، كانا قد اختتما زيارتهما إلى المغرب بحفل شاي أقامه العاهل المغربي الملك محمد السادسـ بالقصر الملكي في منطقة “سلا” قرب الرباط.
دوق “ساسكس” سلم العاهل المغربي رسالة من جدته ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، قبل ختام الزيارة التي جاءت تلبية لطلب من الحكومة البريطانية.. حيث تعد الزيارة هي الثانية لأحد أفراد العائلة المالكة في السنوات الأخيرة بعد جولة للأمير تشارلز عام 2001، بينما سبق للملكة إليزابيث وأن زارت المغرب في عام 1980.
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