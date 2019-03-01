محمد صلاح تثير غضب المصريين بعد حادث المحطة

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 02:41 صباحاً -
محمد صلاح
أثار اللاعب المصري العالمي محمد صلاح سخط بعض المصريين، بسبب نشره صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بعد يوم واحد من حادث المحطة المأساوي في مصر.
فقد ظهر لاعب ليفربول الإنكليزي مبتسماً في الصورة الأمر الذي أثار موجة تعليقات وانتقادات له، إذ اتُهم بأنّه “غير آبه” للضحايا، خصوصاً أن مصر تعيش فترة من الحداد.
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