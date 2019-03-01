شاهد… غادة عبد الرازق عن زواجها من رجل اقصر منها: “تبقى فضيحة”!

غادة عبد الرازق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية غادة عبدالرازق ردت خلاله على عرض زواج تلقته من أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتابع عرض الزواج على غادة، وتسائل إن كانت ستعترض عليه لكونه أقصر منها، حيث قال: “عندك مشكلة إنك ترتبطي بحد أقصر منك علما بإني هعوضلك فرق الطول حب ومشاعر؟”.

والغريب في الأمر أن غادة رفضت هذا العرض بسبب قصر قامته، حيث قالت: “أقصر مني أوي؟ لأ طبعاً تبقى فضيحة، هيبقى شكلي وحش، ولن أستطيع الدخول معه في أي مكان”.

الفنانة االمصرية أكدت أنها قد توافق على الزواج من رجل أقصر منها ببضعة سنتيمترات، ولكن ليس أن يكون أقصر منها كثيرا، حتى وإن كان سيعوضها بالمشاعر على حد قوله.

يذكر أن غادة عبدالرازق تزوجت خمسة مرات في حياتها، فكانت أولى زيجاتها من رجل الأعمال السعودي “عادل قزاز” والد ابنتها الوحيدة “روتانا” إلا أنه انتهى بالطلاق بعد استمراره نحو سبع سنوات.

ثم تزوجت غادة من رجل أعمال من بورسعيد، ثم تزوجت من رجل يدعى حلمي سرحان، وكانت الزيجة الرابعة من المنتج “وليد التابعي” الذي أنتج لها فيلمين، وهما “أزمة شرف” و”90 دقيقة”، ثم تزوجت من الإعلامي محمد فودة.