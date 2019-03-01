أصالة: تكريم "أبوبكر سالم" فكرة راقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على حفل "ليلة في حب أبو بكر سالم" الذي يرعاه المستشار تركي آل الشيخ ويحييه عدد من نجوم الفن في الوطن العربي.

وكتبت أصالة: "شو حلو وممتع هالتجمّع بحفل تكريم العبقري أبو بكر سالم بالكويت، وشو حلوة وطيبة روح نجومنا الكبار، الله يحميهم ويحفظهم جميعاً ويرحم المُحتفى به، فكرة راقية دافية حنونة أبو بكر سالم".

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يرعى حفلًا فنيًا في حب الفنان الراحل أبو بكر سالم، وتم الاستماع لغناء الفنان الراحل بتقنية الهولوجرام، وشارك في الحفل عدد من نجوم الفن منهم رابح صقر ونبيل الشعيل.

أبو بكر سالم، مغني وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية. حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة، ورحل عن عالمنا في ديسمبر 2017.