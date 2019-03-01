أبرزهم الشاب خالد.. 3 نجون لن يحتفلوا بعيد ميلادهم هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حيرة يقع فيها الفنانون، مواليد 29 فبراير، لا يعرفون متى يحتفلون بعيد ميلادهم، بعضهم يحتفل بها يوم 28 فبراير، والبعض يحتفل به في شهر مارس، والبعض الآخر لا يحتفل به إلا كل أربع سنوات.

نرصد لكم قائمة مشاهير مواليد 29 فبراير:

الشاب خالد

ولد المغني الجزائري خالد حاج إبراهيم، الشهير بالشاب خالد، في 29 فبراير عام 1960، بحي سيدي الهاري بوهران في الجزائر، وهو من أشهر مطربي موسيقى الراي بالوطن العربي.

يحمل خالد الجنسية الفرنسية بجانب جنسيته الأصلية، وبدأ تسجيل أغانيه في سن 14.

وشكل خالد أول فرقة تحت اسم "فرقة الخمسة نجوم"؛ ليصبح من أشهر الفنانين في الوطن العربي.

مريم سلطان

مخرجة وممثلة مسرحية وتلفزيونية، ورائدة للحركة المسرحية في الإمارات، من خلال عضويتها التأسيسية في مسرح الشارقة الوطني منذ عام 1976 ومسرح دبي الشـعبي، وولدت في 29 فبراير 1948.

أنطونيو ساباتو جونيور

ممثل وعارض أزياء أمريكي، ولد في ٢٩ فبراير ١٩٧٢ بمدينة روما، الإيطالية، وترعرع في الولايات المتحدة.

كان ساباتو يعرف في البدايات باسم كيلفن كلاين لدوره كعارض أزياء في مسلسل المستشفى العام، واستمر في الظهور بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية من 1990 حتى عام 2000 .