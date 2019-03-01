شاهد: ممثل اسكتلندي يعتدي على زملائه في حفل توزيع جوائز الأوسكار.. وهذا ما فعله بنساء الحفل

أثار الممثل الاسكتلندي المشهور “ديفيد اوهارا” حالة من الفوضى في حفل توزيع جوائز الأوسكار في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بعد أن اعتدى على أصدقائه أمام الحضور.

ونقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” فإن ديفيد كان في حالة غير طبيعية بعد أن تناول العديد من زجاجات النبيذ وعندما طلب منه أحد أصدقائه أن يهدأ، قام بتصويب اللكمات إليه مما اضطر المتواجدون إخراجه من الحفل لعدة دقائق.

وقد أفاد أحد الشهود العيان أن ديفيد كان هادئاً عندما وصل الحفل ولكنه تناول عدداً كبيراً من زجاجات النبيذ التي أثرت على أفعاله، حيث كان يستحوذ على النساء خلال الحفل ويرقص معهم واحدة تلو الأخرى وبعد ذلك شرع في إلقاء زجاجات النبيذ على المتواجدين.