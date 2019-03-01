بالفيديو: فنانة سعودية تفضح متحرشاً في وسط الشارع.. هذا ما فعلته لإبعاده عنها

كشفت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورة تعرضها للتحرش في وضح النهار أثناء وجودها في السيارة في أحد الشوارع.

ونشرت مقطع فيديو ظهر فيه المتحرش وهو يقود دراجة نارية ويسير في محاذاة سيارتها.

وسألته: “ماذا تريد؟” ثم أوضحت أنه يتحرش وأنه كف عن ذلك عندما بدأت بتصويره. وأضافت: “واحد بتحرش لما صورناه خاف الله. هذا عندنا بالكويت”.

وتابعت: “تبوني أسوق سيارة؟ أنا مع السايق ما يخلوني بروحي”. ونبهت الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش إلى أنه يمكنهن إنقاذ أنفسهن من خلال تصوير المتحرشين بواسطة كاميرا الهاتف الجوال.

واعتبرت أن هؤلاء يسببون الحوادث المرورية ثم توجهت إلى المتحرش بالقول: “صار لك 10 دقايق لازق بالسايكل بالسايرة اشتبي؟ ترضاها على أختك؟ إيه طبعاً لأنك ترضاها على بنات الناس… احترم رجولة السايق اللي معايا”.

ولكن آراء المتابعين انقسمت بين من رأوا أن الفنانة على حق وبين من أعتبروا أن شهرتها هي سبب التحرش.