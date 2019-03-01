كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 12:51 صباحاً -

تلقّت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب ارتدائها فستان شفاف في ظلّ حرارة منخفضة، وذلك خلال افتتاحها لأحد معارض الأزياء في كندا. وافاد موقع “ديلي ميل” البريطاني ان الجمهور هاجم كيم ولقبوها بـ “عبدة الأزياء” بسبب ارتدائها هذا الفستان الذي حمل توقيع المصمم الفرنسي تييري موغلر. والأمر المثير للجدل هو مشيها ايضا على رصيف متجمد، فقد كتب لها احد المتابعين ساخرا: “عزيزتي كيم، كيف نجوتِ من برودة مونتريال في ذلك اللباس (غير واقعي!)؟ لا أستطيع البقاء في الصيف دون سترة.. نصائح من فضلك؟”. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان بفستان شفاف عند منطقة الصدر بشكل واضح.. وانتقادات لاذعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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