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سيدة اتصلت بالشرطة بعد تعرّضها للغش من تجار المخدرات

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 12:51 صباحاً -

drugs

drugs

المخدرات

أقدمت سيدة في المملكة المتحدة على إبلاغ الشرطة بأنها أرادت شراء الكوكايين، إلا أنها اكتشفت في الحقيقة أن التاجر أعطاها سكراً بني اللون.

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وكتبت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية بكريغافون تعليقاً على فيسبوك ، لفتت من خلاله الى أن سيدة مجهولة الهوية اتصلت بمكتب الشرطة وأبلغت عن تعرّضها للغش والخداع.

ولفت التعليق الى أن المرأة قالت لعناصر الشرطة إنها دفعت أكثر من 260 دولاراً وحصلت على السكر البني بدلاً من الكوكايين.

واللافت أن الشرطة اغتنمت هذه الحادثة لتوعية الناس حول خطر تجار المخدرات، إذ كتبت في التعليق: “لقد قلناها في السابق وسنكررها الآن، تجار المخدرات لا يهتمون بشيء آخر سوى جيوبهم”.

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