ميليسا تثير الجدل بفيديو.. ماذا قالت عن موضوع العنف ضد المرأة؟

أطلّت المغنية اللبنانية ميليسا على برنامج “منّا وجر” (كل ثلاثاء 21:45) الذي يقدّمه بيار رباط على قناة mtv. يومها كانت الحلقة تحتفل بـ “عيد العشاق”.

. في تلك المقابلة، سأل ربّاط ضيفته عن تعنيف المرأة، لتجيب بكل ثقة: “أنا ضد العنف، بس إنو كفّ عالماشي كنوع من الغيرة عادي. كفّ خفيف يعني”!

يعيد رباط صياغة سؤاله مرة أخرى علّها تستدرك وتنقذ نفسها: هل هذا يعني أنك مع التعنيف؟ تعيد ميليسا الإجابة: “لا لا أنا ضدّ العنف. بس كطريقة للمزح بين الحبيبين ممكن الكفّ. أنا ما نضربت ولا مرة بس ضربت كفّ لحدا!”.