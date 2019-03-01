كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 12:51 صباحاً -
أطلّت المغنية اللبنانية ميليسا على برنامج “منّا وجر” (كل ثلاثاء 21:45) الذي يقدّمه بيار رباط على قناة mtv. يومها كانت الحلقة تحتفل بـ “عيد العشاق”.
. في تلك المقابلة، سأل ربّاط ضيفته عن تعنيف المرأة، لتجيب بكل ثقة: “أنا ضد العنف، بس إنو كفّ عالماشي كنوع من الغيرة عادي. كفّ خفيف يعني”!
يعيد رباط صياغة سؤاله مرة أخرى علّها تستدرك وتنقذ نفسها: هل هذا يعني أنك مع التعنيف؟ تعيد ميليسا الإجابة: “لا لا أنا ضدّ العنف. بس كطريقة للمزح بين الحبيبين ممكن الكفّ. أنا ما نضربت ولا مرة بس ضربت كفّ لحدا!”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليسا تثير الجدل بفيديو.. ماذا قالت عن موضوع العنف ضد المرأة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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