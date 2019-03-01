شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بأفضل أغنية أصلية فى الأوسكار .. Shallow تقترب من 350 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت أغنية المغنية العالمية ليدى جاجا والممثل العالمى برادلى كوبر Shallow ، بأفضل أغنية أصلية عن فيلم A Star Is Born، وحققت الأغنية مشاهدات وصلت إلى 343 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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قدمت ليدى جاجا وبرادلى كوبر أغنية SHALLOW ضمن سياق أحداث فيلم A Star Is Born، والذى تم طرحه فى دور السينما العالمية فى العاشر من أكتوبر 2018، هو فيلم دراما غنائي أمريكى.