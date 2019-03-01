شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تتزوج مصطفى خاطر وحمادة هلال فى مسلسليهما برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة أيتن عامر السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلين تعكف على تصويرهما حالياً، وهما "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر، و"ابن أصول" مع حمادة هلال، والعملين من إنتاج شركة سينرجى وإشراف عام على الانتاج حسام شوقى.

وتظهر أيتن فى "طلقة حظ" بدور زوجة مصطفى خاطر خلال الأحداث، ونفس الأمر فى "ابن أصول" فتجسد دور الزوجة الأولى لبطل العمل حمادة هلال مع اختلاف طبيعة الشخصيتين بالمسلسلين سواء من ناحية الشكل أو المضمون.



ايتن عامر فى طلقة حظ

"ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.

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"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.