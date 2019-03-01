بعد أم كلثوم.. أبو بكر سالم يعود للمسرح بـ "الهولوجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا بموقع "إنستجرام" فيديو بخاصية "الهولوجرام" للفنان الراحل أبو بكر سالم.

وعلق الحساب الرسمي على الفيديو: "تقنية الهولوجرام تعيد العملاق الراحل أبو_بكر_سالم إلى خشبة المسرح".

وكانت إحدى الشركات الفنية نظمت حفل للسيدة أم كلثوم فى المملكة العربية السعودية عن بطريقة تكنولوجيا "الهولوجرام"، أو التصوير التجسيمى، وذلك بعد وفاتها بـ47 عامًا، وتم إذاعة الحفل في شهر أكتوبر الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أن أبو بكر سالم، مغني وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية. حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة، ورحل عن عالمنا في ديسمبر 2017.