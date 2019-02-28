بالصور.. مارفل تكشف كواليس تصوير "كابتن مارفل"

كشفت الشركة العالمية مارفل عن كواليس تصوير فيلم "كابتن مارفل"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن فيلم كابتن مارفل تدور أحداثه حول كارول دنفر و التي تتحول إلى واحدة منأقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس، و هو بطولة كل من بري لارسون، جيما
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