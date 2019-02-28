كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 11:32 مساءً -
اغتصاب
أقدم مواطن مصري على انهاء حياة شقيقه بـ3 طعنات بعد شجار بينهما داخل مكان عمل الضحية.
وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة “الدرب الأحمر” بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، والسبب كان الإنتقام، وبعد التحقيق تبيّن أن شقيق الضحية هو الجاني.
فقد زعم الجاني أن شقيقه أقدم على اغتصاب زوجته، وتصويرها عارية، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما.
وأوضح المتهم أن المجني عليه هدده بنشر الفيديوهات العارية لزوجته، وذلك لخلافات مادية سابقة بينهما، فانتقم منه وقام بتسديد ثلاث طعنات في جسمه حتى تأكد من وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر بداعي الانتقام.. مصري يغتصب زوجة شقيقه ويصورها عارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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