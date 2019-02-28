- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 11:32 مساءً -
العنوسة في لبنان
تصدّر لبنان قائمة الدول العربية بأعلى معدل عنوسة، وذلك بحسب تقرير نشرته إحدى الصحف العالمية تحت عنوان نسبة “العنوسة” في المجتمعات العربية.
ولا شكّ في أن العوامل الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي عاشها لبنان مؤخرا، ساهمت في إرتفاع هذه النسبة، حيث بلغ معدل العنوسة 85% حسب آخر الدراسات، وتلته الإمارات بنسبة 75%، ومن ثم سوريا والعراق بنسبة 70%.
وبلغت النسبة في تونس 62%، ونحو 50% في الجزائر، بينما بلغت في كل من الأردن والسعودية 42%، ونحو 40% في مصر والمغرب.
وسجلت أدنى نسب عنوسة في اليمن نحو 30%، والبحرين نحو 25%.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يتربع على قائمة الدول العربية بأعلى معدل “عنوسة” ..والنسبة صادمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.