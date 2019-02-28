مروة ناجي تسجل أغنيتها الجديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الفنانة مروة ناجي بتقديم الأغنيات المنفردة الجديدة. حيث سجلت حديثاً أغنية "جرحك بإيدك" من محمد رفاعي، ألحان مصطفى جاد وتوزيع أسامة سامي، وسجلت داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بالقاهرة. فيما يجري وضع اللمسات الاخيرة عليها تمهيداً لطرحها خلال الايام المقبلة عبر أثير الإذاعات المختلفة. يشار إلى أنها تواصل في الوقت الحالي مشاركتها في العرض المسرحي اليومي بعنوان "سيرة الحب" الذي يتناول استعراضاً لسيرة الفنان الراحل بليغ حمدي.

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