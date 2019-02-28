تشارك الممثلة الشابة آية سماحة في عملين دراميين في رمضان المقبل، العمل الأزل مسلسل "قمر هادي" مع هاني سلامه والثاني "الزوجة 18" مع حسن الراداد.
وتؤدي سماحة في مسلسل قمر هادي دور شر، حيث تدخل في صراعات مع بطل الحلقات هاني سلامه؛ بينما تظهر بشكل كوميدي في العمل الثاني.
وقدمت آية مجموعة من الأعمال التي كتبت لها النجاح منها مسلسلات كإنه إمبارح مع رانيا يوسف ومسلسل مليكه مع دينا الشربيني والحربايه مع هيفاء وهبي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- الفنانة رانيا يوسف تشارك في رمضان بـ"وبينا ميعاد"
- أحمد فهمي يبدأ تصوير" الواد سيد الشحات" بعد استقرار الأحول الجوية
كانت هذه تفاصيل خبر الممثلة الشابة آيه سماحه تشارك في مسلسلين خلال رمضان المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.