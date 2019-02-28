الممثلة الشابة آيه سماحه تشارك في مسلسلين خلال رمضان المقبل

تشارك الممثلة الشابة آية سماحة في عملين دراميين في رمضان المقبل، العمل الأزل مسلسل "قمر هادي" مع هاني سلامه والثاني "الزوجة 18" مع حسن الراداد.

وتؤدي سماحة في مسلسل قمر هادي دور شر، حيث تدخل في صراعات مع بطل الحلقات هاني سلامه؛ بينما تظهر بشكل كوميدي في العمل الثاني.

وقدمت آية مجموعة من الأعمال التي كتبت لها النجاح منها مسلسلات كإنه إمبارح مع رانيا يوسف ومسلسل مليكه مع دينا الشربيني والحربايه مع هيفاء وهبي.

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