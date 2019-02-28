أكرم حسني يجوب شوارع القاهرة لتصوير "الأوضة الضلمة الصغيرة"

يبدأ النجم الكوميدي أكرم حسنى، اليوم الأربعاء، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة" ببعض شوارع القاهرة عقب الانتهاء من التصريحات الأمنية.

ويعد الفيلم أولى بطولات أكرم حسني السينمائية المطلقة والذي يأتي تتويجًا لنجاحاته ككوميديان في العديد من الأعمال بمشاركة أبرز النجوم، حيث قدم "كلب بلدى" مع أحمد فهمى، و"بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، ومؤخرًا "البدلة" مع تامر حسني.

ووقع اختيار مخرج العمل محمد سامي على عدد من شوارع القاهرة لتصوير المشاهد الأولى من فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي يشارك ببطولته الفنانة اللبنانية نور والفنان بيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

ويشهد فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" التعاون الثاني بين أكرم حسني والمنتج وليد منصور بعد نجاح فيلمهما "البدلة" الذي حقق المركز الأول في إيرادات السينما المصرية.

كما يرصد منصور ميزانية ضخمة لتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات التي يتطلبها إخراج مشاهد العمل بحرفيه عالية، وهو ما يجعله في مقدمة الأفلام المرشحه للمنافسة في موسم صيف ٢٠١٩.

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