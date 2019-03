شكرا لقرائتكم خبر عن قبل احتفاله بعيد ميلاده..قصة رجل أعمال مصرى تزوج صديقة جاستين بيبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم العالمى جاستين بيبر للاحتفال بعيد ميلاده غداً بالتزامن مع بدء شهر مارس، حيث ولد النجم الشهير فى الأول من الشهر، ويستعد جمهوره للاحتفاء بنجمهم الذى يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، رغم صغر سنه بفضل اغانيه وكليباته المميزة، التي طالما أعجبت جمهوره بالإضافة إلى تكوينه فى وقت من الأوقات مع سيلينا جوميز ثنائى جذب لهما معجبين كثر ممن اهتموا بمتابعة أخبارهما أثناء ارتباطهما سوياً قبل الانفصال ليواعد نجمة أخري هي هالى بالديون.



جاستين بيبر وهالى بالدوين جاستين بيبر وهالى بالدوين



مع سيلينا جوميز مع سيلينا جوميز

إلا أن ما يجهله كثيرون بخلاف ارتباطه فى وقت من الأوقات بـ سيلينا وهالى أنه سبق وحاول مواعدة موديل فى أحد كليباته الشهيرة، إلا أنه فشل فى ذلك وتمكن رجل أعمال مصري وفقاً لتقارير إعلامية من الزواج منها فيما بعد مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض فيها إلى حكاية تلك الموديل.



زينيا ديلى عارضة الازياء الشهيرة التي تزوجت من رجل أعمال مصرى





القصة بدأت قبل ثلاثة أعوام وتحديداً فى عام 2016 حيث نشر عدة مواقع عالمية أبرزها الديلى ميل تقرير بعنوان "زواج رجل أعمال مصرى من زينيا ديلي عارضة الأزياء الشهيرة وصديقة المطرب جاستن بيبر السابقة" الأمر الذى أثار ضجة وقتها نظراً للعنوان المرفق بتقرير بدأ بأن الموديل الشهيرة زينيا ديلى التى دوماً ما اعتادت على تصدر أغلفة المجلات خطفت قلب جاستين بيبر، بعدما ظهرت معه فى كليب أغنيته What do you mean التى حققت نجاحاً كبيراً حيث حاول المغني الشاب التودد إليها والتقرب منها إلا أنه وكما ذكر التقرير فشل فى ذلك ليتمكن فيما بعد رجل الأعمال المصرى ذو الأصول الأردنية من الزواج من عارضة الأزياء المولدوفية من خلال مراسم زواج أسطورى بعدما تعرف عليها بالولايات المتحدة الأمريكية، التى شهدت بدء العلاقة الغرامية بينهما ليشهد العالم على حفل زفاف أقيم في جزيرة "سانتورينى" باليونان تكلف وقتها مليون يورو.