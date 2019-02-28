شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة من ”الخليج 365”: علاقة خاصة تربطنى بالله.. وأعود للفن بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الفنانة القديرة شهيرة صالة تحرير ”الخليج 365”، واطلعت على سير العمل فى الجريدة، وماكينة إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الأستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدة أنها تتابع كل جديد فى مصر والوطن العربى والأخبار لحظة بلحظة من خلال موقع ”الخليج 365”، واستقبلها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن بالجريدة.

وردت الفنانة شهيرة خلال ندوة ”الخليج 365” على الجدل المثار حول خلعها الحجاب، قائلة إن علاقة خاصة تربطها بالله ودائما ما تتحدث مع نفسها عن فضله ونعمه عليها التى لا تعد ولا تحصى، مؤكدة أن هناك فرقا كبيرا بين الحجاب والاحتشام، وأنها ما زالت امرأة محتشمة ولن تتنازل عن ذلك.

وعن عودتها للفن، صرحت شهيرة بأنها ترحب بذلك لكن هناك مانعين، أولهما الحالة الصحية للفنان محمود يس إذ أنها تلازمه فى المنزل وترعى شئونه لظروف مرضه، وثانيهما أن تعثر على ورق جيد تستطيع من خلاله العودة لجمهورها بعد تاريخها الكبير ومسيرتها الفنية الطويلة، وفى حال تحسن حالة الفنان الكبير وإيجاد ورق جيد لن تتأخر فى العودة للشاشة.

وردت شهيرة، خلال ندوة أجرتها مع صحفيى ”الخليج 365”، على أغلب الأسئلة التى أثارت جدلا حولها خلال الفترة الأخيرة، كما طمأنت جمهور الفنان الكبير محمود ياسين على حالته الصحية، وكشفت عن أسرار فى حياة الفنان الراحل وصديقها الإمبراطور أحمد زكى، وعلاقتها بالفنانة الراحلة شادية.