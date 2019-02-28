عادل الأعصر: لا أعرف مصير "فوبيا" وغيرنا اسم فيلم "عش الدبابير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال المخرج الكبير عادل الأعصر إنه لا يعرف مصير مسلسل " فوبيا" للفنان خالد الصاوي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أي شيء عنه في الوقت الحالي.

وأضاف المخرج عادل الأعصر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 أن مسلسل "فوبيا" متوقف منذ عامين، ولا يعرف متى سيتم استكماله.

وعن فيلم "عش الدبايير" للفنانة رانيا يوسف، صرح المخرج خالد الأعصر أن الفيلم تم الانتهاء من تصويره كاملا وتم تغيير اسمه لفيلم "خلي بالك من اللي جاي".

يُذكر أن المخرج عادل الأعصر يحتفل اليوم بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 28 فبراير 1955.