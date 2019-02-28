يلعب الدرامز وهذا رأيه في كارولين عزمي.. محمد مهران يفتح قلبه لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد مهران عبر خاصية الأستوري في موقع "انستجرام" إجابات لأسئلة تلقاها من جمهوره.

وأجاب "مهران" على أسئلة متابعيه حول دراسته قائلا إنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وأن أقرب أصدقائه هي هايا حماد، وأن الدور الذي تمنى القيام به هو دور "طوني مونتانا" الذي قدمه آل باتشينو في الفيلم البديع "scarface".

وأضاف مهران -خلال رده على أسئلته- أنه مرتبط وأنه يلعب آلة الدرامز، ونرصد لكم في هذه الصور إجابات محمد مهران على الأسئلة التي تلقاها.

يٌذكر أن محمد مرهان يشارك حالياً في تصوير مسلسل "أبو العروسة - الجزء الثاني" والذي يحقق نجاحًا كبيرًا ويتصدر المحتويات الرائجة بموقع اليوتيوب، وتشاركه البطولة الفنانة كارولين عزمي والفنان سيد رجب والمسلسل من إخراج كمال منصور.